PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld aus Restaurant gestohlen +++ Versuchter Einbruch in Kelkheim +++ Pkw gestreift und weggefahren

Hofheim (ots)

Bargeld aus Restaurant gestohlen,

Eschborn, Am Sportfeld,

Freitag, 06.01.2023, 01:15 Uhr bis Freitag, 06.01.2023, 06:10 Uhr

(ll) In der Nacht auf Freitag kam es in Eschborn zu einem Einbruch in ein Restaurant.

Nach ersten Ermittlungen haben der oder die unbekannten Täter zwischen 01:15 Uhr und 06:10 Uhr unbefugt das Gelände des Restaurants in der Straße Am Sportfeld betreten. Anschließend zerstörten die Einbrecher ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum, aus dem Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach aufgenommen.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Kelkheim,

Kelkheim am Taunus, Freiherr-vom-Stein-Straße, Donnerstag, 05.01.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 06.01.2023, 14:00 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag versuchten Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus im Kelkheimer Stadtteil Münster einzusteigen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Einbrecher zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 14:00 Uhr am Freitagmittag in einem Einfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße die Garagentür und ein Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. In beiden Fällen scheiterten die Täter und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

Pkw gestreift und weggefahren,

Schwalbach am Taunus, Adlerstraße,

Freitag, 06.01.2023, 07:45 Uhr bis Freitag, 06.01.2023, 12:15 Uhr

(ll) Am Freitagvormittag kam in Schwalbach ein Fahrzeug von der Fahrspur ab und streifte einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. An dem in der Adlerstraße zwischen 07:45 Uhr und 12:15 Uhr ordnungsgemäß geparkten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell