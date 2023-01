PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kellerbrand in Liederbach von Bewohner gelöscht +++ Zahlreiche Zigaretten bei Einbruch in Hattersheimer Tankstelle gestohlen +++ Straftäter bei Verkehrskontrollen im Blick

Hofheim (ots)

1. Kellerbrand von Bewohner gelöscht,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Brunnenstraße, Dienstag, 03.01.2023, 23:15 Uhr

(jn)Ein 36-jähriger Bewohner eines Niederhofheimer Mehrfamilienhauses hat am späten Dienstagabend ein Feuer im Keller seines Wohnhauses gelöscht und damit wohl Schlimmeres verhindert. Um 23:15 Uhr hatte der hauseigene Feuermelder auf eine in Brand geratene Kommode im Keller aufmerksam gemacht und den 36-Jährigen auf den Plan gerufen. Kurzerhand löschte er das Feuer mit einem Feuerlöscher und verhinderte damit ein weiteres Ausbreiten. Die anschließend alarmierte Polizei untersuchte den Bereich und kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorsätzliches Inbrandsetzen nicht ausschließen. Sie ermittelt wegen einer versuchten schweren Brandstiftung sowie Sachbeschädigung, da an der Kommode ein Sachschaden entstand.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet das Kommissariat für Branddelikte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Strohballen auf Ballenwagen in Brand gesetzt, Hofheim am Taunus, Kurhausstraße, Mittwoch, 04.01.2023, 03:19 Uhr

(jn)Auf dem Gelände des Reitvereins in der Kurhausstraße in Hofheim brannten in der zurückliegenden Nacht mehrere Strohballen. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 4.000 Euro beziffert. Um 03:20 Uhr hatte eine Zeugin, die auf der Lorsbacher Straße unterwegs war, das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann die augenscheinlich in Brand gesetzten, knapp zehn Strohballen fest, die anschließend von der Feuerwehr gelöscht wurden. Aufgrund einer räumlichen Distanz zu weiteren Objekten war ein Ausbreiten des Feuers nicht möglich.

Da eine Selbstentzündung u.a. aufgrund der Witterung ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kriminalpolizei wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Tankstelle - Zigaretten gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Flörsheimer Straße, Mittwoch, 04.01.2023, 03:50 Uhr bis 04:05 Uhr

(jn)Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Tankstelleneinbruch in Eddersheim gestohlen. Den Ermittlungen am Tatort in der Flörsheimer Straße folgend hebelten die Kriminellen zwischen 03:50 Uhr und 04:05 Uhr die Eingangstür der Tankstelle auf und betraten den Verkaufsraum, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Letztlich flüchtete das Duo mit zahlreichen Zigarettenstangen in Richtung der Flörsheimer Innenstadt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Aufgrund vorliegender Videoaufzeichnungen können die zwei Täter wie folgt beschrieben werden: Ein Mann trug eine schwarze Jogginghose mit einem weißen "H" sowie weiße Sportschuhe der Marke "Calvin Klein", der zweite eine schwarze Jacke, blaue Jeans und beige Sportschuhe.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach.

4. Nach Familienstreit Widerstand geleistet, Hofheim am Taunus, Wilhelmstraße, Dienstag, 03.01.2023, ab 08:20 Uhr

(jn)Infolge eines handfesten Familienstreites am Dienstagmorgen in Hofheim ist eine 53-jährige Frau aufgrund ihres psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht worden. Zuvor hatte sich die Frau auch handfest gegen die eingesetzten Beamten zur Wehr gesetzt. Um 08:20 Uhr war die Polizei in die Wilhelmstraße gefahren, da es in den Morgenstunden innerhalb einer Familie zu mehreren Körperverletzungen gekommen war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich, dass sich die 53-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb sie in eine Hofheimer Fachklinik überstellt werden sollte. Hiergegen setzte sich die unter Drogeneinfluss stehende Frau körperlich zur Wehr, indem sie die Beamten trat und zu beißen versuchte. Gegen sie sowie weitere Familienangehörige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Zahlreiche Gegenstände bei Kellereinbruch gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Rosenweg, Dienstag, 03.01.2023, 15:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(jn)In Eschborn wurden am Dienstag mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen und Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Derzeitigen Erkenntnissen nach betraten die Täter zwischen 15:30 Uhr und 22:15 Uhr das im Rosenweg gelegene Wohnhaus und machten sich dann gewaltsam an den Schlössern dreier Kellerabteile zu schaffen. Anschließend wurden die Keller durchsucht und Fahrräder, Angelzubehör, Werkzeug und weitere Gegenstände entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es derzeit nicht.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

6. Duo hebelt vergeblich,

Hattersheim am Main, Okriftel, Mainstraße, Dienstag, 03.01.2023, 03:52 Uhr

(jn)Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in einen Hattersheimer Kiosk einzubrechen. Um 03:52 Uhr näherte sich das Duo der freistehenden "Trinkhalle" in der Mainstraße im Ortsteil Okriftel und versuchten, den heruntergelassenen und mit einem Schloss gesicherten Rollladen aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe an dem Rollladen. Als sich die gewaltsamen Eindringversuche als vergebens herausstellten, flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Videoaufzeichnungen zufolge handelt es sich bei den gescheiterten Tätern um zwei Männer, die mit schwarzen Kapuzenjacken und orangenfarbenen Handschuhen bekleidet waren. Einer trug braune Schuhe und hellblaue Jeans, der Zweite schwarze, weiß besohlte Schuhe mit dunkler Hose.

Weitere Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

7. Kontrollen im Hinblick auf potentielle Einbrecher, Hattersheim am Main, Landesstraße 3265, Lorsbach, Landesstraße 3011, Eppstein, Bundesstraße 455, Dienstag, 03.01.2023 bis Mittwoch, 04.01.2023

(jn)Polizistinnen und Polizisten aus dem gesamten Kreisgebiet haben am Dienstag zahlreiche Verkehrsteilnehmer, auch im Hinblick darauf, potentielle Straftäter zu verunsichern, überprüft. Gerade tagsüber nutzen Einbrecher regelmäßig die günstigen Rahmenbedingungen für ihre Taten. Zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus ca. 50 Fahrzeuge samt Insassen im Bereich des Kastengrundes bei Hattersheim und des Wanderparkplatzes an der L 3011 bei Lorsbach. Neben einigen Ordnungswidrigkeiten wurde dabei auch ein betrunkener Autofahrer überführt, der einem Atemalkoholtest zufolge knapp 1,5 Promille intus hatte. Auch für einen zweiten Autofahrer war die Fahrt beendet, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Im Rahmen einer weiteren Kontrolle, gegen 04:15 Uhr auf der B 455 bei Eppstein, fiel ein 23-jähriger Autofahrer aus Eppstein auf, da er typische Anzeichen eines vorausgegangenen Drogenkonsums zeigte. Als auch ein Drogenschnelltest auf gleich zwei unterschiedliche Substanzen reagierte und den Verdacht erhärtete, wurde er zwecks einer Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Polizeistation in Kelkheim gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

8. Radfahrer nach Vorfahrtsmissachtung im Krankenhaus, Flörsheim am Main, Opelbrücke, Hochheimer Straße, Dienstag, 03.01.2023, 07:24 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag musste ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer aus Offenbach infolge eines Verkehrsunfalles zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Um 07:24 Uhr war der Zweiradfahrer auf der Hochheimer Straße von Flörsheim in Fahrtrichtung des Ortsteiles Keramag unterwegs, als er von einem 42-jährigen Raunheimer, der am Steuer eines Opel saß, übersehen wurde. Der Opel-Fahrer kam von der Opelbrücke und beabsichtigte, nach rechts auf die Hochheimer Straße einzubiegen, als er den vorfahrtsberechtigten Radler übersah. Somit kollidierte der 36-Jährige mit dem Opel, stürzte und zog sich Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Da der Reifen des Opel nach dem Unfall platt war, wurde der Wagen abgeschleppt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell