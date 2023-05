Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots)

Am Dienstag, zwischen 08:30 Uhr- 14:00 Uhr, führten Polizeikräfte an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge kontrolliert. Eine Kontrollstelle erfolgt in der Auestraße von 08:45-10:30 Uhr eine in der Landwehrstraße von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr. Es wurden insgesamt folgende Verstöße festgestellt: 7x Sicherheitsgurt nicht angelegt 12x Handyverstöße 6x nicht mitgeführte Dokumente 7x Mängelbericht 6x Fahrradkontrolle mit 2x Verstoß Fahrtrichtung

