POL-LIP: Bad Salzuflen. Neunjährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (31.05.2023; 17:30 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Am Hellweg / Gröchteweg / Volkhausenstraße ein Unfall mit einem 94-jährigen Autofahrer und einem 9-jährigen Kind. Die Neunjährige aus Bad Salzuflen war mit ihrem Fahrrad und zwei weiteren zu Fuß gehenden Kindern auf dem linken Geh- und Radweg stadtauswärts unterwegs. Laut Zeugenaussagen haben die Kinder zunächst angehalten und sich vergewissert, dass eine Überquerung der Straße "Am Hellweg" gefahrlos möglich ist. Als das Mädchen auf dem Rad dann in Schrittgeschwindigkeit auf die Straße fuhr und die beiden anderen Kinder ebenfalls losgingen, fuhr der Autofahrer mit seinem VW Polo trotz Haltelinie des Stoppschildes an und erfasste das Fahrrad. Das Kind stürzte vom Rad und wurde leicht verletzt. Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer aus Bad Salzuflen.

