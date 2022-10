Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall an Bushaltestelle - Kind verletzt

Singen (ots)

Am Montagmorgen ist es an einer Bushaltestelle auf der Erzbergerstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind Verletzungen erlitt. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Erzbergerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 28 fuhr die Frau an einem mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehenden Bus vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Mädchen, das die Straße vor dem Bus überquerte. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell