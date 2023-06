POL-LIP: Lemgo. Schläfriger Fahrer verursacht Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (30.05.2023) hat ein 37-jähriger Mann versucht, mehrere Kleidungsstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße zu stehlen. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, wurde er von einem Ladendetektiv erwischt. Als der Detektiv ihn festhalten wollte, attackierte der Dieb ihn und versuchte zu fliehen. Eine aufmerksame ...

