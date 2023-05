Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann versucht Kleidung zu stehlen und attackiert Ladendetektiv.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (30.05.2023) hat ein 37-jähriger Mann versucht, mehrere Kleidungsstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße zu stehlen. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, wurde er von einem Ladendetektiv erwischt. Als der Detektiv ihn festhalten wollte, attackierte der Dieb ihn und versuchte zu fliehen. Eine aufmerksame Passantin unterstützte den Detektiv, bevor der Mann von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Es wird wegen versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt. Zeugen, und insbesondere die Frau die tatkräftig geholfen hat, werden geben sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden.

