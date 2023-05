Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Raser mit 90 km/h zu viel geblitzt.

Lippe (ots)

Ein Autofahrer aus Blomberg wurde am Dienstag (30.05.2023) auf der Vahlhauser Straße in Richtung Brüntrup in der Nähe der "Flötepfeife" mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen. Das erlaubte Limit von 70 km/h wurde damit weit überschritten. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Zu schnelles Fahren im Straßenverkehr erhöht die Wahrscheinlichkeit von schweren Unfällen erheblich und gefährdet alle Verkehrsteilnehmende. Deshalb geht die Polizei Lippe konsequent gegen überhöhte Geschwindigkeit vor und kontrolliert im gesamten Kreisgebiet unangekündigt. Bitte halten Sie sich immer an die geltenden Höchstgeschwindigkeiten, um für Ihre eigene Sicherheit und die der anderen Teilnehmenden im Straßenverkehr zu sorgen.

