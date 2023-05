Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Wegen Trunkenheit ins Gefängnis

Hannover (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen am Flughafen Hannover einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 51-jährige muss wegen Trunkenheit im Verkehr für 30 Tage ins Gefängnis.

Der 51-jährige griechische Staatsangehörige ist bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad durch die Bundespolizei festgestellt worden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Mai 2022 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr von der deutschen Justiz zu 30 Tagessätzen zu je 50 Euro, sowie Kosten von 302,64 Euro verurteilt worden. Der Mann war seitdem unbekannten Aufenthaltes und entzog sich dadurch der Vollstreckung des Urteils.

Da der 51-jährige bei den Beamten vor Ort den Betrag nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung seiner Strafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

