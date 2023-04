Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vollstreckt

Hannover (ots)

In der heutigen Nacht gegen 04:00 Uhr wurde ein 23-jähriger am Flughafen Hannover festgenommen. Der junge Mann hatte seine Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt und wurde deshalb durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit Haftbefehl gesucht. Dieser im Februar 2023 ausgestellte Haftbefehl konnte nun recht schnell vollstreckt werden. Bei der Ausreisekontrolle nach Izmir wurde der Deutsche durch die Beamten der Bundespolizei festgenommen. Da er natürlich lieber seine Flugreise antreten und nicht 15 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbringen wollte, zahlte er die Strafe in Höhe von 987,50 Euro inclusive der Kosten bei der Bundespolizei vor Ort. Seinen Flug erreichte der Mann planmäßig.

