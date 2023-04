Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Liebe bewahrt vor Haft Ehefrau bezahlt Haftstrafe für Ihren Ehemann

Hannover (ots)

Schon am Freitag wurde ein Deutscher bei der Einreisekontrolle aus Monastir am Flughafen Hannover festgestellt. Da der Mann seine Strafe aus einer Verurteilung wegen Diebstahl zu 120 Tagessätzen, je 8 Euro nicht vollständig bezahlt hatte, suchte die Staatsanwaltschaft Hamburg den 39-jährigen mit Haftbefehl. Am Flughafen Hannover hätte der Mann nun für noch 85 Tage in eine Haftanstalt überführt werden müssen, da er den von der Haft befreienden Betrag vor Ort nicht aufbringen konnte. Ein Anruf in Hamburg bei seiner Ehefrau offenbarte aber doch die Liebe der beiden. Bei einer Polizeidienststelle in Hamburg zahlte die Ehefrau die fehlenden 680 Euro und 86 Euro Kosten ein und bewahrte den 39-jährigen so vor dem Gefängnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell