Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Passagiere von und nach Izmir zahlen 5.000,51 EUR

Hannover (ots)

Bei der Einreisekontrolle des Fluges aus Izmir wurde eine 42-jährige festgestellt, die sich der Vollstreckung ihrer Strafe aus einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung entzogen hat. Der aus März 2022 erlassene Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main konnte am Dienstag vollstreckt werden. Da die Frau die Geldstrafe und die Kosten, 120 Tage à 30 EUR nicht gezahlt hatte, wurden diese nun fällig, um nicht in die Justizvollzugsanstalt überstellt zu werden. Da die 42-jährige den Gesamtbetrag von 3677,50 EUR bei den Beamten vor Ort bezahlen konnte, durfte sie nach Deutschland einreisen.

Zur gleichen Zeit wurde bei der Ausreisekontrolle nach Izmir ein 55-jähriger auffällig. Er hatte einen Strafbefehl wegen Betruges aus dem Jahr 2018 erhalten und den aus den Taterträgen erzielten Gewinn nicht an die Staatskasse abgeführt. Daher hatte das Amtsgericht Bremerhaven die Vollstreckung des Strafbefehls mittels Pfändung 2019 angeordnet. Diese Pfändung wurde nun am Flughafen Hannover vollzogen. Der Mann zahlte den Einziehungsbetrag einschließlich der Kosten in Höhe von 1.323,01 EUR und durfte danach seinen Flug nach Izmir antreten.

