Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Hannover (ots)

Am Donnerstag gegen 13:15 Uhr wurde ein 26-jähriger Deutscher bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle seines Fluges aus Istanbul verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Hannover suchte den Mann seit dem 12. Januar 2023 mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlages in Zusammenhang mit einer Tat vor einem Lokal in der hannoverschen Innenstadt am Neujahrsmorgen 2023. Das Opfer der Tat musste mit diversen lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem sich anschließenden Einsatz wurden fünf Polizeivollzugsbeamte durch Widerstandshandlungen der Tatbeteiligten verletzt. Der Verhaftete wurde zunächst einem Richter am Amtsgericht Hannover vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell