Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover: Haftbefehle bezahlt, Silvester gefeiert.

Hannover (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Hannover haben am 30.12.2022 kurz vor Mitternacht einen Reisenden bei der Rückkehr aus Gran Canaria verhaftet. Der Mann hatte aus zwei offenen Haftbefehlen die Strafen nicht bezahlt. Die Staatsanwaltschaft Hannover suchte den 47-jährigen bereits seit Juni 2021 mit zwei Haftbefehlen, da er wegen Bedrohung zu 60 Tagen je 10 EUR Geldstrafe verurteilt wurde. Wegen Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung war der Mann 2021 in einem zweiten Fall auch noch zu einer Strafe von 90 Tagen zu je 10 EUR verurteilt worden. Da der Deutsche diese Strafe bislang nicht vollständig bezahlt hatte, waren auch hier noch 510 EUR zu entrichten. Ferner sollten die Taterträge aus diesem Delikt eingezogen werden, so dass zusätzlich noch 926,07 EUR offen waren. Da der Mann die noch offenen Geldbeträge sowie den Einziehungsbetrag anteilig vor Ort bei den Beamten begleichen konnte, stand der Heimreise nichts mehr im Wege und er ersparte sich den drohenden Gefängnisaufenthalt über den Jahreswechsel.

