Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Schnelle Haftbefehlsvollstreckung

Hannover (ots)

Nun musste er doch noch schnell seine Geldstrafe bezahlen. Der am 30. Januar erlassene Haftbefehl konnte durch Beamte der Bundespolizei am Flughafen Hannover bereits eine Woche später vollstreckt werden. Der 50-jährige wollte am gestrigen Tage nach Istanbul fliegen und wurde bei der Ausreisekontrolle festgestellt und festgenommen, da er dem Strafbefehl des Amtsgerichtes Hannover vom Oktober 2021 nicht nachgekommen ist. Ursprünglich hätte der Mann 70 Tagessätze zu jeweils 30 EUR auf Grund einer Verurteilung wegen Körperverletzung bezahlen müssen. Da von dieser Geldstrafe noch 2040 EUR offen waren, erließ die Staatsanwaltschaft Hannover den Haftbefehl, der nun vollstreckt wurde. Da der 50-jährige den Restbetrag bei den Beamten vor Ort begleichen konnte, stand der Reise nach Istanbul nichts mehr im Wege.

