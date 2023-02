Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Waffe im Handgepäck

Haftbefehl offen, Flug verpasst.

Hannover (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr fiel ein 23-jähriger Deutscher dem geschulten Auge eines Luftsicherheitsassistenten auf. Der Mann wollte nach Antalya in den Urlaub fliegen, hatte aber einen Schlagring in seinem Handgepäck. Da der Besitz und somit jeglicher Umgang mit dieser Waffe in Deutschland verboten ist, wurde der Schlagring von der Bundespolizei beschlagnahmt. Nach Aufnahme der Strafanzeige durfte der Mann seine Reise fortsetzen, in dem Wissen, dass ihn nach seiner Rückkehr ein Strafverfahren erwartet.

In der Nacht zum Samstag wollte ein 39-jähriger ebenfalls nach Antalya fliegen. Da er aber aus einem Urteil wegen Handels mit Betäubungsmitteln nur Teilbeträge entrichtet hatte und immer noch 65 Tage zu je 40 EUR offen waren, erließ die Staatsanwaltschaft Hannover einen Haftbefehl. Bei den Beamten vor Ort konnte der Mann den Betrag in Höhe von 2.600 EUR aber nicht begleichen und so musste ein Bekannter den das Geld bei einer Polizeistation einzahlen. Damit konnte der Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt für den 39-jährigen zwar abgewendet werden, jedoch war in der Zwischenzeit das Flugzeug bereits gestartet und der Urlaub damit in Hannover schon beendet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell