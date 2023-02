POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 6. Februar 2023:

Peine (ots) - Fahrt mit Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unter Betäubungsmitteleinfluss Am gestrigen Samstag, um 19:10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung der Polizeistation Ilsede in der Gerhardstraße in Groß Ilsede den 29-jährigen Fahrzeugführer eines VW Polo aus dem Landkreis Peine. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige ...

mehr