POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, den 05.02.2023

Fahrt mit Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unter Betäubungsmitteleinfluss

Am gestrigen Samstag, um 19:10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung der Polizeistation Ilsede in der Gerhardstraße in Groß Ilsede den 29-jährigen Fahrzeugführer eines VW Polo aus dem Landkreis Peine. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Samstag, um 13:19 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagen-Besatzung des PK Peine in der August-Bebel-Straße in Essinghausen die 35-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die 35-jährige Peinerin ihren VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mehrere Einbrüche im Landkreis Peine

In der Nacht vom vergangenen Freitag (03.02.23) zum gestrigen Samstag (04.02.23) kam es im Landkreis Peine zu mehreren Einbrüchen. So wurde in der besagten Nacht zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr in eine Schneiderei in der Woltorfer Straße eingebrochen. Hierbei wurden zwei Nähmaschinen sowie Bargeld in Höhe von ca. 350 EUR entwendet.

Des Weiteren verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 22:00 und 14:00 Uhr Zugang zu einem Sportheim in Oberg. Abschließende Angaben zum eventuellen Diebesgut können hier jedoch noch nicht gemacht werden.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine, Tel.: 05171/999-0, zu melden.

