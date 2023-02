Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung PK Wolfenbüttel - 05.02.2023

Wolfenbüttel (ots)

Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Lindener Str. 22, 38300 Wolfenbüttel

Bearbeitet von: PHK Baesecke

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Februar 2023:

Verkehrsunfall mit Vollsperrung der Bundesstraße 79

Landkreis Wolfenbüttel - Bundesstraße 79 zwischen Wittmar und Remlingen Samstag, 04.02.2023 von 06:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Auf der Bundesstraße 79 zwischen den Ortschaften Wittmar und Remlingen kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Sattelschlepper. Der Sattelauflieger geriet auf Grund überfrierender Nässe ins Schlingern, beim Versuch gegenzulenken kam die Sattelzugmaschine ebenfalls ins Rutschen und kam letztlich nach links von der Fahrbahn ab. Hier wurde im Anschluß auf dem Grünstreifen ein Leitpfosten überfahren, im weiteren Verlauf rutschte die Zugmaschine noch über den angrenzenden Geh-/Radweg und kam letztlich in der Hecke des Friedhofs Wittmar zum Stehen. Der Auflieger stand komplett quer auf der Fahrbahn, sodass letztlich die gesamte Strecke voll gesperrt werden musste. Die Sperrung samt Bergung des 40-Tonners dauerte insgesamt vier Stunden - es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Der Lkw-Führer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden am Grünstreifen sowie der Hecke.

Flucht vor Verkehrskontrolle - Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Stadtgebiet Wolfenbüttel - Dr.-Heinrich-Jasper-Straße - Samstag, 04.02.23 um 16:05 Uhr

Am Samstagnachmittag fiel einer Funkstreifenbesatzung ein hinlänglich bekannter Pkw fahrend im öffentlichen Verkehrsraum auf - dieser sollte daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden. Bereits beim Bemerken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw und bog auf den Parkplatz eines Supermarktes ab. Hier fuhr er dann weiter auf einen weiteren, angrenzenden Parkplatz und wieder zurück auf die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Letztlich bog er in die Hellerstraße ab, wo der Pkw leicht schräg am Fahrbahnrand abgestellt wurde. Dann versuchte der Fahrzeugführer zu Fuß zu flüchten - die eingesetzten Beamten konnten dies aber verhindern - es wurde erneut ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Fahren ohne Pflichtversicherung

Stadtgebiet Wolfenbüttel - Halberstädter Straße stadtauswärts - Samstag, 04.02.23 um 19:05 Uhr

Während der Streifentätigkeit fiel einer Funkwagenbesatzung auf der Halberstädter Straße ein Pkw auf, welcher augenscheinlich ohne Kennzeichenschilder unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer den Pkw angeblich kurz zuvor in Salzgitter gekauft hatte. Dazu legte er einen Kaufvertrag vor, auf dem allerdings ein ganz anderer Pkw als Verkaufsgegenstand angegeben war. Eine Versicherung für den Pkw konnte er nicht vorlegen - ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Insgesamt sieben Gartenlaubenaufbrüche

Wolfenbüttel - OT Salzdahlum, Tiefe Straße 4K - KGV Salzdahlum e.V. - Mittwoch 01.02.23, 23:00 Uhr bis 02.02.23, 00:00 Uhr

Im Kleingartenverein Salzdahlum kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu insgesamt sieben Einbruchdiebstählen aus Gartenlauben. Dreimal wurden die Lauben aufgebrochen und es wurden diverse Gegenstände entwendet, in den anderen vier Fällen blieb es beim Versuch. Da noch nicht alle Pächter vor Ort waren, können zur Zeit über die Höhe des Diebesguts sowie der Sachschäden keinerlei Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer - 05331-9330 zu melden.

Baesecke, PHK

