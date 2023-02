Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 03.02.2023 bis 04.02.2023

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

Ort: Salzgitter-Bad, Bohlweg Zeit: Freitag, 03.02.2023, zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Bohlweg. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er die Entwendung seines hinteren Kennzeichens. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad entgegen, 05341 825 0.

Verkehrsunfallfluch

Ort: Salzgitter-Bad, Lange Wanne Zeit: Montag, 30.01.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 31.01.2023, 16:00 Uhr

In der o.g. Tatzeit kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. An einem Garagentor in der Straße Lange Wanne konnte ein Schaden festgestellt werden, der darauf schließen lässt, dass beim Ein-/Ausparken gegen dieses gefahren wurde. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad entgegen, 05341 825 0.

Diebstahl aus Wohnung

Ort: Salzgitter-Bad, Veronikastraße Zeit: Freitag, 03.02.2023, zwischen 18:00 Uhr und 16:00 Uhr

In der o.g. Tatzeit wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Aus dieser Wohnung wurde Bargeld in einer geringen dreistelligen Zahl entwendet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad entgegen, 05341 825 0.

