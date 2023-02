Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 3. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Gardessen: Zigarettenautomatenaufbruch, mutmaßliche Täter festgenommen

Donnerstag, 02.02.2023, gegen 03.30 Uhr

Am Donnerstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, konnten nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Zigarettenautomatenaufbrecher durch die Polizei festgenommen werden. Ein Zeuge hatte zwei Personen beim Aufbruchsversuch in Gardessen, Am Sandbach, beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der folgenden, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige, 25 und 29 Jahre alt, in der näheren Umgebung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Auch mögliche Zusammenhänge mit Aufbrüchen von Automaten in jüngster Vergangenheit sind Ziel der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

