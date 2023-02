Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 03.02.2023:

Peine (ots)

Diebstahl von Gasflaschen in Peine

In der Nacht vom 02.01. auf den 03.01. haben bislang unbekannte Täter insgesamt 31 Gasflaschen in Stederdorf gestohlen. An einer "Tedox"-Filiale in der Caroline-Herschel-Straße sind an einem Container zwei Schlösser aufgeschnitten und anschließend die Gasflaschen unterschiedlicher Größe entwendet worden. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

