Peine (ots) - Fahrerflucht mit Sachschaden in Ölsburg Am 01.02. hat ein 33-jähriger Mann seinen Audi gegen 11:10 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center Am Kalischacht geparkt. Als er kurz darauf zum Auto zurückkehrte musste er einen erheblichen Schaden am Auto feststellen. Ein unbekanntes Fahrzeug hat den Audi ...

mehr