Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Bäckereifiliale, zwei Täter flüchtig Mittwoch, 01.02.2023, gegen 01:30 Uhr Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:30 Uhr, ist es in Wolfenbüttel, Neuer Weg, zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein Zeuge verdächtige Geräusche gehört. Bei der Nachschau am ...

