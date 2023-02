Peine (ots) - Diebstahl aus Schützenheim in Dungelbeck Am Vormittag des 30.01. wurde ein Einbruch in das Schützenheim in Dungelbeck entdeckt. Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 29.01. gegen 12:00 Uhr eine Stahltür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Schützenheim wurde eine Dose ...

mehr