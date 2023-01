Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 31.01.2023:

Peine (ots)

Diebstahl aus Schützenheim in Dungelbeck

Am Vormittag des 30.01. wurde ein Einbruch in das Schützenheim in Dungelbeck entdeckt. Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 29.01. gegen 12:00 Uhr eine Stahltür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Schützenheim wurde eine Dose mit Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Verkehrsunfallflucht an der Stahlwerkbrücke

Am späten Abend des 26.01. kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer mit einer Straßenlaterne an der Kreuzung Stahlwerkbrücke und Woltorfer Straße. Die Laterne wird dabei zerstört, der oder die Unfallverursacherin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Nach den vorgefundenen Unfallspuren handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um einen silbernen Mercedes, der aus Richtung der Stahlwerkbrücke kam. Im Kreuzungsbereich geriet der Wagen ins Schleudern, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß mit der Laterne zusammen. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich schwer beschädigt sein. Hinweise auf den Verursacher oder das Fahrzeug nimmt die Polizei in Peine entgegen.

