Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 30.01.2023:

Peine (ots)

Unbekannte stehlen Benzin in Schwicheldt

In der Nacht auf Sonntag den 29.01. haben unbekannte Täter Benzin aus einem geparkten Audi gestohlen. Der Wagen war Am Lindenplatz in Schwicheldt abgestellt. Um an den Treibstoff zu gelangen wurde eine Benzinleitung am Fahrzeug gelöst und dabei zusätzlicher Sachschaden verursacht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

