Peine (ots) - Einbrüche In Klein Ilsede kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das Vereinsheim in der Breiten Straße. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Holztür aufgehebelt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Im Gerstenkamp in Ilsede kam es zu einem Einbruch in eine mit einem Vorhängeschloss gesicherte Gartenlaube. Hier wurde ein E-Bike im Wert von 1000 ...

mehr