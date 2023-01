Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den 29.01.2023

Peine (ots)

Einbrüche

In Klein Ilsede kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das Vereinsheim in der Breiten Straße. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Holztür aufgehebelt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Im Gerstenkamp in Ilsede kam es zu einem Einbruch in eine mit einem Vorhängeschloss gesicherte Gartenlaube. Hier wurde ein E-Bike im Wert von 1000 Euro entwendet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 28.01.2023 um 19 Uhr kam es in der Kirchhofstraße in Peine zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Ein 21jähriger, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag, sollte zwecks Zuführung in die Jugendarrestanstalt zur Wache in die Schäferstraße verbracht werden. Gegen die Maßnahmen wehrte sich der Beschuldigte, zudem bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Da er unter Einfluss berauschender Mittel stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wurde einer Jugendarrestanstalt zugeführt.

In Handorf kam es am 28.01.2023 um 19:30 Uhr nach einem Streit zwischen Familienmitgliedern ebenfalls zu einem Polizeieinsatz. Ein 23jähriger griff die eingesetzten Polizeibeamten an und setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr. Zwei 27jährige Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. Der Beschuldigte wurden nach dem PsychKG in eine Klinik eingewiesen.

Streitigkeiten / Verstoß Waffengesetz

Am 28.01.2023 um 04:56 Uhr wurde durch Anwohner am Echternplatz ein Streit zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird bei der männlichen Person eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser aufgefunden. Strafverfahren wurden eingeleitet.

