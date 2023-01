Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Wolfenbüttel vom Sonntag, 29. Januar 2023

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes

28.01.2023, 18:15 Uhr

Während das 12-jährige männliche Opfer den Gehweg der Bahnhofstraße entlangging, schlug der unbekannte männliche Täter ihm unvermittelt mit der rechten Faust von hinten gegen den Hinterkopf. Weiterhin zerriss er die Jacke des Opfers und entfernte sich anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahren ohne Fahrerlaubnis

28.01.2023, 15:10 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Harzburger Straße stellte sich heraus, dass ein 33-jähriger Fahrzeugführer seinen Hyundai im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt sowie das weitere Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Schladen: Trunkenheit im Verkehr

Inselweg, 20:58 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis wurde ein 38-jähriger männlicher Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser seinen Audi im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 2,29 Promille. Daraufhin wurden eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Weiterhin wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Wolfenbüttel: Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nach einem Zeugenhinweis fuhr der in Schlangenlinien fahrende 49-jährige Beschuldigte mit seinem schwarzen Porsche Cayenne an der AS Wolfenbüttel-Nord von der A 36 ab und befuhr im weiteren Verlauf die Straße Neuer Weg in Fahrtrichtung der Wolfenbütteler Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 23 befuhr der Beschuldigte die Gegenfahrspur, sodass ein entgegenkommender unbekannter Pkw-Führer auf den dortigen Gehweg/ Parkplatz ausweichen musste, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern. Als der Beschuldigte im weiteren Verlauf die Jägerstraße in Fahrtrichtung Adersheimer Straße befuhr, kam er wieder nach links von seiner Fahrspur ab und beschädigte nach Passieren des dortigen Kreuzungsbereiches Friedrich-Ebert-Straße/ Dr.-Heinrich-Jasper-Straße/ Jägerstraße ein Verkehrszeichen sowie eine Verkehrsleitsäule. Der Beschuldigte setzte seine Fahrt trotz des Verkehrsunfalls unbeirrt fort. Als dieser im Kreuzungsbereich K 90/ K 80/ L 495 nach rechts in Richtung Salzgitter abbog, geriet er erneut auf die Gegenfahrspur, sodass ein unbekannter Pkw-Führer, der im Kreuzungsbereich beabsichtigte nach links in Richtung Adersheim abzubiegen, nach rechts auf die Geradeausfahrspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern. Der unbekannte Pkw-Führer betätigte hierbei die Licht- sowie Autohupe. Anschließend wurde der Beschuldigte im Rahmen der Fahndung durch eingesetzte Polizeibeamte auf einem Parkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Weiterhin wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Die Zeugen der Fahrt, insbesondere die gefährdeten Fahrzeugführer werden gebeten sich an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu wenden.

Remlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

28.01.2023, 17:45 Uhr - 28.01.2023, 18:20 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im genannten Tatzeitraum gewaltsam durch eine Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Schöppenstedter Straße. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde diverser Schmuck entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Werlaburgdorf: Einbruch in Einfamilienhaus

28.01.2023, 11:00 Uhr - 19:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im genannten Tatzeitraum gewaltsam durch eine Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Ostlandstraße. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverser Schmuck sowie Bargeld entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell