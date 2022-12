Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Trickbetrug durch falschen Mitarbeiter angeblicher Stadtwerke

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, 03.12.2022, gegen 11.30 Uhr, klingelte ein Mann bei einer 77jährigen Frau in der Saarlandstraßen und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Aufgrund einer undichten Gasleitung müsste er in den Keller des Einfamilienhauses. Da dies der 77jährigen Bewohnerin verdächtig vorkam, verlangte diese von dem Mann, dass er sich ausweist. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte bzw. wollte, ließ ihn die Frau nicht in das Haus. Der Mann gab jetzt gegenüber der Frau an, dass dies zu hohen Kosten führt, wenn sie ihn nicht in das Haus lässt und er seine Arbeit machen könnte. Da die Frau ihn immer noch nicht in das Haus ließ, verließ der Mann die Örtlichkeit zu Fuß in unbekannte Richtung. Aufgrund der Überwachungskamera an der Eingangstür konnte ein Lichtbild von dem Mann angefertigt werden. Hierbei wurde festgestellt dass er keine Arbeitskleidung der TWL trägt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Den Mann konnte sie wie folgt beschreiben: Ca. 30-40 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, sprach hochdeutsch.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell