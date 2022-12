Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstag, 03.12.2022, gegen 15.45 Uhr, wurde gemeldet, dass zwei Personen versuchen einen Zigarettenautomaten in der Gartenstadt in Ludwigshafen aufzuflexen. Die beiden Personen hätten sich jedoch jetzt von dem Automaten entfernt. Durch eine Polizeistreife konnten frische Flexspuren an dem genannten Zigarettenautomaten festgestellt werden, jedoch gelang es den Tätern nicht den Automaten zu öffnen. Im Nahbereich konnten die beiden Personen, auf welche die Personenbeschreibung der flüchtenden Täter zutraf, festgestellt und nach kurzer fußläufiger Flucht festgenommen werden. Bei den beiden Personen handelte es sich um einen 14jährigen und einen 16jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen. In einem mitgeführten Rucksack wurde ein Brecheisen, eine Flex und Handschuhe aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Jugendlichen wurden auf die hiesige Polizeidienststelle verbracht und deren Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen dem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

