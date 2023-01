POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 29.01.2023

Peine (ots) - Diebstahl In der Zeit vom 26.01.2023, 06:30 Uhr bis zum 27.01.2023, 07:30 Uhr kam es im Gerstenkamp in Ilsede zum Diebstahl von 2 E-Bikes. Diese wurden aus einem verschlossenen Gartenhaus entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen Donnerstag, 26.01.23, 17 Uhr und Freitag, 27.01.23, 08:30 Uhr kam es im Lönsweg in Lengede zu einem Einbruch in ein ...

mehr