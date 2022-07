Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Flüchtender Ladendieb wird von Zeugen gestoppt

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr soll ein 24-Jähriger in einem Baumarkt in der Bohnenbergerstraße zunächst in seine mitgeführte Sporttasche mehrere Artikel verstaut und dann versucht haben, den Kassenbereich zu passieren. Hier zahlte er lediglich einen Artikel. Als der Mann durch den 44-jährigen Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, soll er versucht haben, davon zu rennen. Bei einem entstandenen Gerangel zwischen dem Ladendetektiv und dem 24-Jährigen, soll dieser den 44-Jährigen im Gesicht verletzt haben. Anschließend soll der Mann dann zunächst zu Fuß geflüchtet sein und eine Werbetafel nach dem 44-Jährigen geworfen haben. Die mitgeführte Sporttasche ließ der Mann auf seiner Flucht fallen. Er konnte schlussendlich von dem 44-Jährigen und einem weiteren Zeugen eingeholt und gestoppt werden. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau entdeckte in der Sporttasche neben den entwendeten Waren noch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Der 24-Jährige wurde zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht und dort nach Abschluss dieser Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell