POL-FR: Müllheim-Hügelheim: Folgemeldung zu Pedelec-Fahrerin und Fahrradfahrer kollidieren frontal - Zeugen gesucht, hier: Unfallbeteiligte verstorben

Am Dienstagmorgen, 07.06.2022, gegen 07:50 Uhr, wurde in der Baumstraße in Wyhl bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Beim Ausbaggern einer Baumwurzel wurde ein vorverlegter Gashausanschluss aufgerissen, da die Wurzel in diesen hineingewachsen war. Der Gasanschluss konnte letztlich abgeklemmt werden, ein weiterer Schaden entstand nicht.

