Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Navi aus Auto gestohlen

Bocholt (ots)

Auf ein Navigationsgerät abgesehen hatten es Unbekannte am Mittwoch in Bocholt. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in einen Wagen, der auf einem Parkplatz am Casinowall stand. Zu der Tat kam es dort zwischen 15.20 Uhr und 17.20 Uhr. Bei der Beute handelt es sich um ein fest eingebautes Gerät der Marke Sony. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

