POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den 28.01.2023

Peine (ots)

Diebstahl

In der Zeit vom 26.01.2023, 06:30 Uhr bis zum 27.01.2023, 07:30 Uhr kam es im Gerstenkamp in Ilsede zum Diebstahl von 2 E-Bikes. Diese wurden aus einem verschlossenen Gartenhaus entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstag, 26.01.23, 17 Uhr und Freitag, 27.01.23, 08:30 Uhr kam es im Lönsweg in Lengede zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelte/n ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlte/n diverse Räume. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Abend des 27.01.23 zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in Lengede, Im Fuhsetal. Nachdem ein Kellerfenster aufgehebelt wurde wurde das Innere des Hauses nach Diebesgut durchwühlt. Auch hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

