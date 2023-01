Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Wolfenbüttel vom Samstag, 28. Januar 2023

Wolfenbüttel (ots)

Schandelah: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

26.01.2023, 11:00 Uhr - 27.01.2023, 15:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im genannten Tatzeitraum gewaltsam durch eine Terrassentür in das leerstehende Wohnhaus in der Poststraße in Schandelah. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde diverser Schmuck entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Kissenbrück: Einbruch in Einfamilienhaus

27.01.2023, 14:10 Uhr - 17:05 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im genannten Tatzeitraum gewaltsam durch eine Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Straße "An der Schäferei". Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde diverser Schmuck entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Wolfenbüttel, Linden: Einbruch in Einfamilienhaus

27.01.2023, 12:30 Uhr - 14:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im genannten Tatzeitraum gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Kreisstraße. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverser Schmuck sowie Bargeld entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Wolfenbüttel, K 90: Verkehrsunfallflucht

27.01.2023, 07:07 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer und eine 29-jährige Fahrzeugführerin befuhren die K 90 aus Adersheim kommend in Fahrtrichtung Wolfenbüttel. Als ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht beide überholte, beabsichtigte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die sich wieder in den fließenden Verkehr einordnende Fahrzeugführerin zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei an beiden Pkw Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Pkw der Geschädigten wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

25.01.2023, 07:30 Uhr

Das 11-jährige Kind befuhr mit seinem Fahrrad die Hermann-Stehr-Straße in Fahrtrichtung Adersheimer Straße. Als das Kind beabsichtigte links an einem haltenden Pkw vorbeizufahren, fuhr dieser an, ohne auf das Kind zu achten. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, so dass das Kind zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Nachdem die Führerin des Pkw kurzzeitig das Wohlergehen des Kindes erfragte, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne die erforderlichen Daten zum vorliegenden Verkehrsunfall zu hinterlassen. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Ampleben: Verkehrsunfall mit Linienbus

27.01.2023, 17:40 Uhr

Der 40-jährige Führer eines Linienbusses befuhr die Straße Schöppenstedter Weg und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus brach anschließend durch einen angrenzenden Grundstückszaun, kippte auf die rechte Seite und blieb auf dem Grundstück liegen. Hierbei verletzte sich ein 23-jähriger weiblicher Fahrgast leicht. Weiterhin wurde der Führer des Busses vorsorglich dem Wolfenbütteler Klinikum zugeführt. Durch ein Abschleppunternehmen musste der Bus geborgen werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell