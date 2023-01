Peine (ots) - Unbekannte stehlen Benzin in Schwicheldt In der Nacht auf Sonntag den 29.01. haben unbekannte Täter Benzin aus einem geparkten Audi gestohlen. Der Wagen war Am Lindenplatz in Schwicheldt abgestellt. Um an den Treibstoff zu gelangen wurde eine Benzinleitung am Fahrzeug gelöst und dabei zusätzlicher ...

