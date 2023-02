Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Bäckereifiliale, zwei Täter flüchtig

Mittwoch, 01.02.2023, gegen 01:30 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:30 Uhr, ist es in Wolfenbüttel, Neuer Weg, zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein Zeuge verdächtige Geräusche gehört. Bei der Nachschau am Gebäude der Bäckerei durch den Zeugen erhärteten sich Hinweise auf einen möglichen Einbruch. Offenbar nahmen die Täter den Zeugen ebenfalls wahr und flüchteten aus den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale nach Einschlagen einer Schaufensterscheibe unerkannt zu Fuß und ohne Beute über die Straße Neuer Weg in Richtung städtisches Klinikum. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Beschreibung der flüchtigen Täter: beide männlich, ein Täter dunkel gekleidet, schlanke Statur, zirka 170 cm groß. Hinweise nimmt die Polizei unter 05331 / 933-0 entgegen.

