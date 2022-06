POL-SO: Soziusfahrerin leicht verletzt

Soest (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 28. Juni, 12 Uhr und Mittwoch, 29. Juni 2022, 8.30 Uhr, in eine Gaststätte an der Straße Kungelmarkt ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf und flüchteten mit Bargeld als Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 entgegen.(jb) Rückfragenvermerk für ...

