POL-SO: Einbruch in eine Gaststätte

Warstein- Suttrop (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Juni, 20.30 Uhr und Dienstag, 28. Juni 2022, 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Fichtenweg ein. Sie schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Haus. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02902 91000 ...

