POL-PPRP: 88-jähriger Mann fällt nicht auf falsche Polizeibeamte rein

Am 16.11.2022, 17:00 Uhr, leistete eine 42-Jährige in Ludwigshafen-Rheingönheim bei der Vollstreckung eines Haftbefehls Widerstand. Die 42-jährige Frau versuchte bei der Festnahme nach den eingesetzten Polizisten zu treten und spuckte in deren Richtung. Die Frau konnte überwältigt und fixiert werden. Im Anschluss wurde die 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

