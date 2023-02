Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 3. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Unfälle auf der Braunschweiger Straße

Donnerstag, 02. und Freitag, 03.02.2023

Am Donnerstagabend, gegen 20:05 Uhr, ereignete sich auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter Bad ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und prallte gegen einen Fahrbahnteiler aus Beton. In der Folge überschlug sich der PKW. Der leicht verletzte Autofahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, der entstandenen Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Nur vier Stunden später, Freitag kurz nach Mitternacht, kam eine 53-jährige Autofahrer ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein, touchierte einen Fahrbahnteiler und kollidierte mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest, der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 11000 Euro geschätzt. Auch hier musste das Auto abgeschleppt werden.

