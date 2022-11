Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Thuine (ots)

Am heutigen Morgen kam es in Thuine zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin war auf der Langener Straße in Richtung Thuine unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An ihrem PKW entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

