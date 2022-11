POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Lünne (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Wintermannshof in Lünnen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 12.15 Uhr ein hölzernes Ferienhaus mit angebautem Carport in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Zwei unter dem Carport untergestellte Pkw wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. ...

