Peine (ots) - Diebstahl von Gasflaschen in Peine In der Nacht vom 02.01. auf den 03.01. haben bislang unbekannte Täter insgesamt 31 Gasflaschen in Stederdorf gestohlen. An einer "Tedox"-Filiale in der Caroline-Herschel-Straße sind an einem Container zwei Schlösser aufgeschnitten und anschließend die Gasflaschen ...

