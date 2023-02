Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.02.2023

Peine (ots)

Glätteunfälle

Am 04.02.23, um 06:13 Uhr, befuhr eine 35-jährige Hohenhamelnerin mit ihrem Chevrolet die K40 von Hohenhameln OT Harber in Richtung Haimar. In einer Linksskurve verliert sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, streift einen Straßenbaum und kommt im Graben zum Stehen. Anschließend kann sie sich selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehren aus Hohenhameln und Ohlum sperrten die Straße zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW für ca. 1,5 Stunden. Die Unfallbeteiligte kam zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Peine. Am verunfallten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden

L321

Gegen 09:00 Uhr befuhr eine 30-jährige Peinerin mit ihrem Opel Corsa die L321 von Peine in Richtung Sophiental. In einer Linkskurve (vor der ersten Abfahrt nach Woltorf) kommt sie bei winterglatter ins Schleudern, touchiert die dortige Leitplanke und kommt auf einem Feldweg zum Stehen. Sie bleibt unverletzt. Am Fahrzeug entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

