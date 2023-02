Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 05.02.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Samstag, 04.02.23, ca. 06:35 Uhr 38239 Salzgitter-Thiede, Eisenhüttenstraße / L618, Höhe Kleingartenverein

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich Salzgitter-Thiede zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 52-jährige Frau aus Salzgitter befuhr die Eisenhüttenstraße in Richtung Salzgitter-Thiede. Auf winterglatter Fahrbahn verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Erdwall, wodurch sich ihr Fahrzeug überschlug und auf der Fahrzeugseite liegend zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Das Fahrzeug war stark beschädigt und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Samstag, 04.02.23, 13:45 Uhr 38226 Salzgitter, Mammutring

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmittag im Mammutring. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin stieß beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw gegen diesen und verursachte einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte als unfallverursachendes Fahrzeug ein hellgelber Kleinwagen der Marke Fiat mit Kennzeichen aus Salzgitter beobachtet werden. Fahrzeugführerin soll eine blonde Frau mittleren Alters gewesen sein. Der Gesamtschaden wir auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise -insbesondere zur Unfallverursacherin und dem beschriebenen Fahrzeug- geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Samstag, 04.02.23, 18:30 Uhr 38226 Salzgitter, Wilhelm-Kunze-Ring

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Samstagabend im Wilhelm-Kunze-Ring. In Höhe des dortigen Lebensmittelgeschäftes parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rückwärts aus und kollidierte mit einem geparkt stehen Fahrzeug. Der unfallverursachenden Fahrzeugführer hielt anschließend nur kurz an, flüchtete dann jedoch unerkannt vom Unfallort. Als flüchtiges Fahrzeug wurde durch den Geschädigten ein weißer Pkw-Kombi mit blauer Aufschrift erkannt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den unfallflüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis Freitag, 03.02.23, 13:15 Uhr 38228 Salzgitter, Kurt-Schumacher-Ring

Im Freitagmittag konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, der ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Der 53-jährige Mann aus Salzgitter wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Kurt-Schumacher-Ring angehalten. Der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen vergessen zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen, zudem wurde sein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Ihn erwartet nun ein empfindliches Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Freitag, 03.02.23, 14:30 Uhr 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring

Am Freitagnachmittag konnte zudem ein weiterer Fahrzeugführer festgestellt werden, der ohne gültige Fahrerlaubnis, sowie unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der 21-jährige Mann aus Salzgitter war den Beamten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise nach Erblicken des Streifenwagens aufgefallen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle räumte er sofort ein, dass er derzeit keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Beamten konnten zudem körperliche Merkmale feststellen, die auf Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten. Auch diesen räumte der Mann ein und gab an, Cannabis und Ecstasy konsumiert zu haben. Zudem führte er verschreibungspflichtige Medikamente bei sich, die er vermutlich nicht besitzen durfte. Es erfolgten eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Trunkenheitsfahrt

Sonntag, 05.02.23, 07:20 Uhr 38226 Salzgitter, Berliner Straße

Auch am frühen Sonntagmorgen konnte ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Beamte der Polizei Salzgitter kontrollierten den 57-jährigen Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Berliner Straße. Nach dem sie Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen hatten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,08 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

