Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Frontalzusammenstoß auf B66.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.05.2023) kam es gegen 15 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKW auf der B66. Eine 67-jährige Fahrerin eines Opel Karl wollte auf Höhe des dortigen Erdbeerstandes, welcher sich ca. 200 m hinter dem Ortsausgang Lemgo in Fahrtrichtung Dörentrup befindet, anhalten und bog nach links ab. Dabei übersah sie augenscheinlich eine entgegenkommende 71-Jährige aus Lemgo mit ihrem VW Up. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerinnen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die B66 war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

